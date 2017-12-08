Каліфорнійський ад: користувачі Мереж вражені пожежами, які вирують у штаті (відео)

У відео машини їдуть в бік Лос-Анджелеса в темряві на тлі палаючих пагорбів і диму. "Не сама типова поїздка на роботу вранці ..." - пише користувач, який виклав ролик Twitter з ніком WLV_investor.

Відео поділилися майже 293 тисячі осіб. У коментарях користувачі не приховують свого жаху і порівнюють побачене з пеклом.

"Приємно бачити, що вони побудували шосе через Мордор", - пише Carlos_RSL.

"Це вселяє жах. Я тільки що подивився його, був в шоці", - пише DesiresTacos. Він же в іншому твіті називає побачене "декораціями пекла".

"Єдине, що я не можу зрозуміти, чому дорогу до сих пір не закрили? Може, в дзеркалах воно здається ближче, але бог мій ..." - пише gdlttledorf.

"Спочатку подумав, що це вулкан. Дуже страшно їхати поруч з цим. Сподіваюся, його скоро погасять", - пише df_ferrell.

"Ось як виглядає пекло", - пише BCOFBRAVE.

За останніми даними, через пожежу в Каліфорнії евакуювали близько 200 тисяч осіб. Найбільший осередок припав на південний округ Вентура, в якому горять мінімум 36,4 тисячі гектарів, знищено 150 будівель. Влада Лос-Анджелеса встановила найвищий рівень небезпеки в історії округу.