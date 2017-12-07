В Туреччині митники виявили у валізі жінку
Інцидент стався на контрольно-пропускному пункті.
Видання Hurriyet Daily New розповіло про інцидент, що стався на контрольно-пропускному пункті Сарп. Громадянин привернув увагу прикордонників своєю підозрілою поведінкою: він нервував, озирався і ледь не пропустив свою чергу на митниці.
Щоб переконатися, що все в порядку, прикордонники попросили пасажира відкрити свій чемодан для перевірки. Яке ж було їх здивування, коли в ньому вони виявили 22-річну громадянку Грузії.
Зараз поліція затримала обох громадян і проводить допит.