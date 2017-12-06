Бангладеш переселить 100 тис. біженців на безлюдний острів

Влада Бангладеш затвердила план з переселення приблизно 100 тис. біженців рохінджа на безлюдний острів Тенгар Чар в Бенгальській затоці, передає CNN.

Як зазначається, біженців планують переселити на Тенгар Чар до листопада 2019 року. Забудова острова почнеться «дуже скоро», бюджет плану - $ 278 млн.

Раніше Держдеп пригрозив ввести санкції проти М'янми через порушення прав мусульман-рохінджа.