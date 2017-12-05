В Йємені вбито екс-президента Алі Абдалли Салеха

МВС Йємену підтвердило дані про смерть колишнього президента Алі Абдалли Салеха. За їх даними, Салеха застрелили бойовики-хусити в ході збройних зіткнень в Сані. Бої між хуситами і прихильниками колишнього президента загострилися в столиці Йємену 29 листопада.

Про смерть Салеха спочатку повідомив офіційний представник руху хуситів, об'єднаних в рух «Ансар Аллах». За цими даними, екс-глава Йємену був убитий при спробі втекти з Сани. Агентство Al Arabiya повідомляє, що колишній президент Йємену був убитий снайпером - йому влучно вистрелили в голову.

Незабаром інформацію про загибель Салеха офіційно підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Йємену. Міністерство також контролюється хуситами.

МВС також повідомило про якісь «конфіденційні документи», з якими Салех намагався втекти з йєменської столиці. У Міністерстві також визнали, що, крім Салеха, загинути могли його заступник Ареф Зокало і генсек Партії національного конгресу Ясір аль-аваз. Про місцезнаходження Халіда - сина Алі Абдалли Салеха - поки невідомо. Ймовірно, той захоплений в полон.

Алі Абдалла Салех займав пост президента Північного Йємену з 1978 по 1990 рік, а після об'єднання Йєменської арабської республіки з Народною Демократичною Республікою Йємен в 1990 році був обраний головою Президентської ради. Через чотири роки парламент призначив Салеха президентом Йєменської Республіки - він очолював Йємен в період з 1994 по 2012 рік.