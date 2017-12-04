Мати задушила дитину і бігала з трупом по вулиці

Мати задушила власну дочку, якій було майже два роки, тому що більше не могла її прогодувати і таким чином вирішила припинити страждання.

Зневірена Карина Гомес наділа на руки Мілени шкарпетки, щоб вона не подряпала себе. Про це повідомляє Mirror, передають Подробиці.

26-річна дівчина була безробітною і жила на субсидії від держави. Після вбивства Карина нібито сказала сім'ї:

- Я вбила її, це вже зроблено. Я не могла її нагодувати, і тепер вона не буде страждати. Я не могла більше терпіти це. Я так втомилася.

Тітка Карини, яка живе разом з нею в будинку в провінції Буенос-Айрес, розповіла, що дівчина замкнулася в спальні з дитиною і годинами звідти не виходила, не дивлячись на постійні прохання. Коли ж мати вийшла з кімнати, то тримала в руках Мілену, загорнуту в ковдру, і почала бігати з нею по навколишніх вулицях.

Карину вдалося наздогнати сусідці, але в цей момент вона впустила ковдру, і на руках у неї залишилося тіло вже синьої дитини. Жінка намагалася повернути до життя дівчинку, але було вже пізно. Карині пред'явлено звинувачення у вбивстві.