Пучдемон анонсував другий тур референдуму про незалежність Каталонії

Екс-глава Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що розглядає вибори до парламенту 21 грудня як другий раунд референдуму про незалежність автономії, повідомляє El Pais.

«Ми повинні змінити нашу державу, щоб змінити епоху, щоб просунутися від країни, яка живе в XX або XIX столітті, до тієї, яка говорить зі світом викликів XXI століття», - сказав Пучдемон в своєму зверненні.

Раніше повідомлялося, що Пучдемон оголосив про початок своєї виборчої кампанії з притулку в Бельгії.

Після проведення 1 жовтня референдуму про незалежність Каталонії і спричиненого ним зіткнень Пучдемон втік до Бельгії. Іспанський суд видав ордер на арешт Пучдемона, він був оголошений в європейський розшук, проте влада Бельгії відпустили політика і чотирьох його соратників. В даний час екс-глава уряду автономії знаходиться у тимчасовому притулку в Брюгге.