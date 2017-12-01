ЄС має намір продовжити санкції проти Росії на півроку

За декілька тижнів Європейський Союз має вкотре продовжити економічні санкції проти Росії у зв’язку з її агресією в Україні. За неофіційною інформацією Польському радіо, таке рішення прийняли після декількох дискусій дипломатів євросоюзних країн у Брюсселі. Обмеження, що припиняють свою дію наприкінці грудня, будуть продовжені на наступні півроку.

Є багато ознак того, що зелене світло для продовження санкцій європейські лідери дадуть під час саміту за кільканадцять днів у Брюсселі, а процедуру закінчать євросоюзні міністри. Дипломати, з якими поспілкувалося Польське радіо, не сподіваються великих дискусій на цю тему під час саміту, бо, як кажуть, немає про що говорити. За їхніми словами, ЄС не може пом’якшити свою позицію, оскільки головна умова не була виконана і мінські порозуміння про припинення вогню в Україні не дотримуються.

Попри невиконання Росією вимог, у минулому декілька країн ЄС, які підтримують Кремль, вимагали послаблення санкцій, або їхнього призупинення. Однак останнім часом ці голоси дещо заспокоїлися. Якщо санкції продовжать, то найбільшим російським банкам та компаніям буде вчергове обмежений доступ до ринків капіталів. Також буде заборонено продавати росіянам передові технології, зокрема пов’язані з видобуванням нафти в Арктиці. Ембарго на постачання зброї теж продовжуватиме діяти.