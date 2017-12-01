КНДР висунула умову для переговорів зі США

Північна Корея згодна на переговори зі США з питань забезпечення миру на Корейському півострові за умови, що КНДР буде визнана ядерною державою. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на депутата Держдуми Віталія Пашина, який побував в Пхеньяні в складі делегації. Втім, в бесіді з РІА "Новости" Пашин заявив, що отримання статусу ядерної держави для Пхеньяна не ключове і за стіл переговорів вони готові сісти в будь-якому випадку. - Вони висувають умову, щоб їх визнали ядерної (державою), але це не є акцентом, що (Пхеньян) готовий до переговорів тільки за умови ядерної держави. Вони готові до переговорів взагалі, а варіанти, як це можливо - ядерна держава, або носії, - вони готові розглянути різні, - заявив депутат.