В Китаї виявили гігантське нафтове родовище

Китайська нафтогазова компанія PetroChina виявила на північному заході країни одне з найбільших нафтових родовищ, передає «Сіньхуа».

За даними філії компанії в Сінцзян-Уйгурському автономному регіоні, запаси родовища складають 1,24 млрд тонн нафти, з них 520 млн тонн є доведеними.

Геолог PetroChina Тан Юн заявив, що в районі відкриття родовища є природні умови для відкриття ще близько 1 млрд тонн запасів нафти.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці виявили найбільше за 15 років нафтове родовище.