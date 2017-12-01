Затримано злочинців, які напали на університет у Пакистані

Бойовики, які напали на кампус аграрного університету в місті Пешавар в Пакистані, ліквідовані, повідомляє місцевий телеканал Geo TV з посиланням на військові джерела.

Відзначається, що всього нападників було троє. Reuters також повідомляє, що відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Талібан».

Число постраждалих в результаті атаки зросло до 11 осіб.

Раніше стало відомо, що озброєні люди відкрили стрілянину на території університету.

«Талібан» - терористичне угруповання, діяльність якого заборонена в ряді країн.