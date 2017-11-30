Водолази виявили другу руку убитої шведської журналістки

У бухті близько Копенгагена водолази знайшли ще одну людську руку, яка може належати загиблій шведській журналістці Кім Валле. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву датської поліції. Останки були направлені на експертизу. У повідомленні не уточнюється, про яку руку йде мова - праву чи ліву. Однак раніше поліцейські знайшли ліву руку, яка, як показало дослідження, належала загиблій на підводному човні журналістці. Нагадаємо, журналістка Кім Валле вирушила на прогулянку на підводному човні "Наутілус" з Петером Мадсеном ввечері 10 серпня, а вже на наступний день чоловік заявив про зникнення своєї супутниці. Через два тижні в територіальних водах Данії було знайдено обезголовлене тіло журналістки. Пізніше власник "Наутілуса" зізнався в розчленуванні тіла дівчини, проте він стверджує, що не вбивав її. Нібито Кім Валле померла від отруєння чадним газом, а він розчленував її, щоб поховати.