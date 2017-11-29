КНДР провела черговий запуск балістичної ракети

Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на Об'єднаний штаб начальників штабів Південної Кореї.

Відомо, що пуск був проведений в північнокорейської провінції Пхенан-Намдо в середу рано вранці.

Балістична ракета, яку запустила КНДР, впала в Японії, в її виключній економічній зоні - в 210 кілометрах на захід від узбережжя префектури Аоморі.

Відзначається, що ракета летіла 50 хвилин. Токіо продовжує аналізувати дані.

Нагадаємо, Японія раніше вже оголосила протест КНДР у зв'язку з ракетним запуском, а Південна Корея у відповідь завдала їй високоточні ракетні удари по навчальних цілях.

КНДР в останній раз проводила запуск у вересні.

Раніше японська влада попередили про підготовку чергового ракетного випробування владою Північної Кореї.