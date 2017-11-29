У Польщі 10 керівників судів звинувачено в корупції

Звинувачення в одержанні фінансової вигоди за, зокрема, «сприяння у справах про присвоєння послуг суб’єктам господарської діяльності, які співпрацюють з Апеляційним судом у Кракові, висунуто директорам судів у Кракові та Вроцлаві.

Колишніх директорів апеляційних судів у Кракові та Вроцлаві затримало у понеділок, 27 листопада, Центральне антикорупційне бюро під час розслідування Регіональної прокуратури в Ряшеві щодо підозри в організації корупційної схеми в Апеляційному суді Кракова.

У прокуратурі повідомили, що з десяти затриманих семеро – це чинні, а троє – колишні директори судів. Однак протягом дня міністр юстиції Польщі звільнив з посад усіх сімох затриманих директорів судів. Він прийняв також рішення про звільнення трьох голів Апеляційного суду в Кракові, зокрема голови Окружного суду у Кракові.

За словами Державної прокуратури, підозрювані директори судів одержували фінансову вигоду за сприяння у справах про присвоєння послуг суб’єктам господарської діяльності, які співпрацюють з Апеляційним судом у Кракові, а також здійснення нагляду за наданням послуг цими суб’єктами.

Державна прокуратура встановила, що підозрювані отримали кошти на підставі підписаних з окремими суб’єктами господарської діяльності підроблених фіктивних цивільно-правових договорів.

Прокуратура звинуватила цих співробітників судів у вчиненні корупційних злочинів відповідно до статті кримінального кодексу.

Розмір фінансової вигоди, що її отримували підозрювані, становив від 4 тис. злотих до 231,5 тис. злотих.

Згідно з повідомленням прокуратури, найбільшу суму отримав в.о. директора Окружного суду у Тарнові, а також колишній директор Окружного суду в місті Кєльце.

«Під час слідства встановлено також, що підозрювані директори судів, спільно з іншими підозрюваними в цій справі, брали участь у так званому відмиванні брудних грошей. Це відбувалося завдяки підписанню фіктивних договорів та виписуванню підроблених рахунків про їх реалізацію», – говориться у повідомленні прокуратури.

Раніше у рамах розслідування звинувачення було висунуто 16 підозрюваним у справі привласнення 21 млн злотих на шкоду Апеляційного суду у Кракові. 8 з них арештовано.

Серед затриманих раніше Центральним антикорупційним бюро є: колишній голова Апеляційного суду у Кракові, директор цього суду та колишній директор Центру закупівель для судової системи, головна бухгалтерка Апеляційного суду у Кракові та експерти, колишній заступник директора з Міністерства юстиції, а також підприємці.

Збитки, спричинені цією організованою злочинною групою, що діяла в Апеляційному суді в Кракові, шляхом надання фіктивних послуг, можуть складати понад 35 млн злотих, – відзначили в Центральному антикорупційному бюро.