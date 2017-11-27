Принц Гаррі і Меган Маркл офіційно заручились

Принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл офіційно заручені, про це повідомляється в твіттері Кларенс-хауза, вестмінстерської резиденції членів британської королівської сім'ї.

«Його Королівська Високість принц Уельський щасливий повідомити про заручини принца Гаррі і міс Меган Маркл. Весілля відбудеться навесні 2018 року. Подальші деталі, що стосуються дня весілля, будуть повідомлятися в належному порядку», - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що заручини принца Гаррі і Меган Маркл відбулися цього місяця, принц Гаррі поінформував про неї Її Королівську Величність і інших близьких членів своєї сім'ї.

Оголошення про заручини прозвучало на тлі чуток, які ходили в таблоїдах протягом останніх місяців - зазначалося, що Меган Маркл закінчує зйомки в серіалі «Форс-мажори» і робить кроки для переїзду в Лондон.

Раніше повідомлялося, що подруга принца Гаррі залишає серіал, який приніс їй славу.