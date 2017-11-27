Затримано поляків, які займалися фальшуванням дозволів на роботу для українців

Отриманням шляхом шахрайства дозволів на роботу у Польщі для громадян України для фінансової вигоди займалася організована злочинна група, яку розкрив Бєщадський відділ Прикордонної служби Польщі. Затримано 5 осіб з Мазовєцького воєводства, зокрема можливого лідера групи.

Речниця Бєщадського відділу Прикордонної служби у Перемишлі Ельжбєта Пікор повідомила, що правоохоронці відстежували групу протягом двох років.

Вони встановили, що члени групи шляхом шахрайства виробляли у Мазовєцькому воєводському управлінні дозволи на роботу типу А для громадян України. Фальшування дозволів проводили на конкретне замовлення, а збором таких замовлень займався 40-річний підприємець з-під Варшави.

Пікор сказала, що дозвіл типу А є найбільш цінним документом на перебування для іноземців, адже дозволяє бути у Польщі без перерви протягом 365 днів та легально працювати впродовж цього періоду.

Потім члени злочинної групи шукали жителів Варшави та найближчих районів, які перебувають у скрутній матеріальній ситуації. Ці особи подавали до мазовєцького воєводи клопотання про отримання дозволу на роботу для іноземця.

Речниця зазначила, що згідно із заявою, ці особи повинні були найняти іноземця, наприклад, для допомоги по домогосподарству, нагляду за старшою особою або садівництва.

«Звісно, жодного працевлаштування іноземців не було, але за підпис та реєстрацію клопотання під своїм прізвищем ці особи отримували гроші, від 200 і більше злотих. Усі інші формальності у воєводському управлінні вирішували члени злочинної групи», - зауважила Пікор.

Отримані таким чином дозволи на роботу відправляли в Україну і там продавали українцям, котрі на їхній підставі у консульстві Польщі отримували візи з дозволом на роботу. Ціна такого дозволу складала від 500 до 1000 доларів.

За попередніми даними, протягом двох років група підробила у Мазовєцькому воєводстві щонайменше кількадесят дозволів на роботу, а прибуток від їхнього продажу може складати декілька десятків тисяч доларів.

Минулої середи затримано 40-річного підприємця з Варшави, можливого лідера організованої злочинної групи та її чотирьох членів.

Прокуратура вже висунула усім затриманим обвинувачення. У справі можливі чергові затримання, зокрема в Україні.

На слід групи, яка шахрайським шляхом отримувала дозволи на роботу, правоохоронці вийшли у прикордонному пункті пропуску Кросцєнко на Підкарпатті. Вони виявили, що до Польщі приїжджає щораз більше громадян України, котрі мають легальні дозволи на роботу у Польщі, але їдуть далі на захід Європи, повідомляє Польське радіо.