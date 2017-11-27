Україна може отримати від Литви озброєння майже на два мільйони доларів

Литва має намір передати Україні озброєння, вартість якого становить 1,93 мільйона євро. Про це йдеться в проекті постанови уряду Литви, підготовленому Міноборони балтійської держави і опублікованому на сторінці електронного парламенту.

У додатках до постанови зазначено, що Україні можуть бути передані понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони патронів, понад 80 кулеметів, кілька мінометів, протитанкову зброю і іншу військову техніку.

Проект постанови уряду Литви направлено на розгляд Міністерству фінансів і МЗС країни.

Вперше Литва передала Україні озброєння в 2014 році. Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявляв, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США затвердив у бюджеті на 2018 фінансовий рік військову допомогу Україні на суму 350 мільйонів доларів. Але власне надання такої допомоги може схвалити чи не схвалити виконавча влада США, яка не зобов’язана надавати цю допомогу, а лише має таке право.