З Балі через виверження вулкану не можуть виїхати тисячі туристів

Тисячі туристів застрягли на Балі після того, як міжнародний аеропорт острова закрився на добу через виверження вулкана Агунг. Про це повідомляє Associated Press.

Сотні рейсів скасовані, кілька літаків, які прямували на Балі, були змушені сісти в Джакарті або в аеропортах Сінгапуру.

Керівництво аеропорту вирішило тимчасово закрити його, оскільки попіл від вулкана піднявся на льотну висоту.

Раніше повідомлялося, що Агунгу присвоїли найвищий рівень небезпеки.