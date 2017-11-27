Чоловік спалив дружину і трьох дітей

Інцидент стався 26 листопада в селищі Маркелова Томської області (Росія). Підозрюваний у ході сварки облив дружину займистою рідиною. Після цього в будинку сталося займання.

«У результаті пожежі загинули 28-річна дружина підозрюваного і три дочки віком 1, 5 і 6 років. Сам підозрюваний і жінка, яка знаходилася в гостях, госпіталізовані з опіками в лікарню. Їх стан оцінюється лікарями як важкий», - йдеться у повідомленні.