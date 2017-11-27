Від Дональда Трампа вимагають реалізації антиросійських санкцій

Американський сенатор Ліндсі Грем має намір домагатися від адміністрації президента США Дональда Трампа реалізації антиросійських санкцій, раніше узгоджених в конгресі. Про це повідомляє телеканал CNN.

- Росіяни втручалися в наші вибори, і вони повинні заплатити, - заявив сенатор.

Також він виступив з промовою, в якій сказав, що "Росія будує підступи по всьому світу". На думку Грема, адміністрації США не варто зволікати з санкціями щодо РФ.

- Так що, я б закликав адміністрацію застосувати санкції, схвалені конгресом. Оскільки якщо ви цього не зробите, то створите проблему для себе. А нам потрібно зосередитися на вирішенні інших проблем, - зазначив сенатор.

Нагадаємо, на початку серпня цього року американський президент Дональд Трамп підписав законопроект про посилення санкцій відносно Росії. Крім того, у вересні у відповідь на скорочення американських дипломатів в Росії США закрили три російських дипоб'єкта на своїй території.