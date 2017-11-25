Спецслужби Єгипту розшукують тренувальні табори екстремістів

Сили безпеки Єгипту ліквідували 30 терористів в ході розпочатої в п'ятницю ввечері на Синаї військової операції. Про це повідомляє SkyNews Arabia. Повідомляється, що бойовики були знищені в ході рейду в селі Ер-Рисан в центрі півострова. В даний час спецслужби займаються пошуком тренувальних таборів екстремістів, де велася підготовка до здійснення терористичної акції. Про масштабну антитерористичну операцію на півночі і в центральній частині Синайського півострова під кодовою назвою "Помста за мучеників" було оголошено через кілька годин після теракту в мечеті у передмісті Ель-Аріша, жертвами якого стали 235 осіб. За наказом верховного головнокомандувача президента Абдель Фаттаха ас-Сісі, у переслідуванні бойовиків задіяні підрозділи армії і поліції. Залучена бойова авіація, в тому числі безпілотні літальні апарати. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що єгипетські безпілотні літальні апарати завдали ракетні удари по двох позашляховиках на півночі Синайського півострова, в результаті чого знищили 15 бойовиків, які були причетні до теракту в мечеті.