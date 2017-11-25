Трамп відмовився ставати людиною року за версією Time

Президент США Дональд Трамп відмовився ставати людиною року за версією журналу Time. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Дзвонили з журналу Time, хотіли сказати, що я, як і в минулому році, можливо, знову стану людиною року", - написав він. Трамп відповів, що це не дуже добре і відхилив пропозицію. "Це, ймовірно, не дуже добре.Спасибі, в будь-якому випадку", - сказав він. Нагадаємо, в грудні 2016 року, після закінчення президентської кампанії в США, людиною року Трампа назвали відразу два журнали - американський Time і британський Financial Times.