В Бразилії невідомі поранили віце-консула США
У результаті нападу жінка отримала поранення в ногу.
У Бразилії група невідомих напала на віце-консула дипломатичного представництва США в Ріо-де Жанейро Стефані Болен, повідомляє телеканал Globo.
За попередніми даними, Болен піддалася пограбуванню. Нападники обстріляли автомобіль, в якому вона перебувала разом з чоловіком.
У результаті нападу жінка отримала поранення в ногу.
У диппредставництві США підтвердили факт інциденту. Обставини події встановлюються.