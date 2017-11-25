В Бразилії невідомі поранили віце-консула США

У Бразилії група невідомих напала на віце-консула дипломатичного представництва США в Ріо-де Жанейро Стефані Болен, повідомляє телеканал Globo.

За попередніми даними, Болен піддалася пограбуванню. Нападники обстріляли автомобіль, в якому вона перебувала разом з чоловіком.

У результаті нападу жінка отримала поранення в ногу.

У диппредставництві США підтвердили факт інциденту. Обставини події встановлюються.