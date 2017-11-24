Вагітна мати метнула в 4-річного сина ніж, бажаючи заспокоїти його

29-річна вагітна мешканка Омська метнула в 4-річного сина ніж, щоб той заспокоївся. Про це повідомляє сайт zelv.

Інцидент стався 23 листопада. Як вдалося з'ясувати слідству, малюк плескав по голові дев'ятимісячну сестру, і не реагував на прохання матері перестати гратися. Розлютившись, жінка, нарізати в той момент фрукти, кинула в нього ніж.

В результаті дитина була доставлена ​​в міську лікарню з раною черевної порожнини. Порушено кримінальну справу за статтею «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю неповнолітньому».

У зв'язку з позитивними характеристиками жінки і з урахуванням третьої вагітності підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.