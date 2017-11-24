За 2 роки польська армія отримає нові протиповітряні ракетні комплекси

Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич повідомив, що протягом двох наступних років стануть можливими постачання перших комплексів у рамах програми «Нарва» (пол. «NAREW»). Нею передбачене придбання для польської армії ракетних систем, здатних вражати повітряні цілі до 25 км.

Міністр Мацєревич під час візиту у 3 Варшавській бригаді повітряної оборони, що дислокується неподалік Сохачева, сказав, що придбане у рамках програми «Нарва» обладнання будуть здебільшого постачати вітчизняні компанії-виробники озброєння.

Очільник оборонного відомства додав, що якщо вдасться отримати перший етап системи протягом 24 місяців, то це збіжиться у часі з постачанням американського комплексу Patriot. Як пояснив Мацєревич, це дасть Польщі високий рівень повітряного захисту від балістичних та маневруючих ракет.

Міністр національної оборони Польщі водночас зазначив, що система «Нарев» досягне своїх цільових можливостей протягом 5-7 років. Антоні Мацєревич прокоментував також звинувачення у тому, що ціна за американські Patriot була надто великою. За інформацією, прийнятою Конгресом США, йдеться про суму у 10,5 млрд доларів. Антоні Мацєревич сказав, що ця сума - це верхня грань, за яку американська збройна промисловість може продати Польщі комплекси Patriot. Однак це не означає, що такою буде остаточна ціна.

3 Варшавська ракетна бригада повітряної оборони, куди здійснив візит міністр Антоні Мацєревич, це єдина подібна військова частина у Польщі. Вона об’єднує всю наземну протиповітряну оборону, яку мають збройні сили. До складу бригади входять шість ракетних дивізій від Сілезії до Узбережжя.

Варшавська ракетна бригада у майбутньому буде оснащена комплексами Patriot, інформує Польське радіо.