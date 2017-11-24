8 осіб втекли з КНДР до Японії на деревяному судні

Поліція Японії виявила в північній частині країни дерев'яне судно і вісім чоловік, які припливли на ньому з КНДР. Про це повідомляє NHK.

Відзначається, що їм надали перекладача, за допомогою якого вони розповіли, звідки прибули.

За даними телекомпанії, судно, на якому вісім чоловік припливли до Японії, було довжиною 20 метрів.

Раніше стало відомо, що північнокорейський солдат перейшов в Південну Корею через демілітаризовану зону. Пізніше в Сеулі розповіли подробиці втечі.