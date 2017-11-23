Польські та українські солдати пройшли строєм у Вільнюсі

У врочистому відзначенні свята Збройних сил у Вільнюсі взяли участь представники влади Литви і дипломатичних установ у цій країні. Литовська президентка Даля Ґрибаускайте зазначила при цій нагоді, що бути солдатом – це щось більше, ніж фізична сила чи прагнення випробувати себе в бойових завданнях. «Бути солдатом – означає обов’язок захищати батьківщину та наших партнерів, якщо виникне така потреба», – заявила очільниця Литви.

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс зазначив, що приймати союзників у цей важливий для литовської армії день є честю. «Я вдачний, що ми тут і вдячний за солідарність. Разом ми сильніші», – сказав міністр представникам інших країн.

У військовому параді взяло участь кількасот литовських солдатів та солдати союзних військ, у тому числі поляки та українці з Литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрбриг. Нагадуємо, на початку 2017 року ця бригада досягла повної оперативної готовності.

Для довідки

Збройні сили Литви відродилися 23 листопада 1918 року. Тоді прем’єр-міністр Ауґустінас Вольдемарас підписав документ про формування регулярних збройних сил країни.