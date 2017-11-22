У Мережі обговорюють відео втечі північнокорейського військового до Південної Кореї

У мережі опубліковано відеозапис втечі північнокорейського військовослужбовця через блокпости КНДР на територію Південної Кореї.

Ролик оприлюднив журналіст агентства Reuters в Сеулі Джеймс Пірсон, йдеться на сайті United Nations Command.

На відео видно, як у напрямку КПП по дорозі до нежитлового села Пханмунджом, де сходяться прикордонні загородження і споруди обох Корей, їде позашляховик. Злегка пригальмувавши біля КПП, автомобіль знову розганяється і мчить через міст, вслід йому стріляють.

Близько павільйону Пханмунгак позашляховик виїжджає на бордюр, де застряває. З нього вискакує чоловік, в якого з відстані кілька метрів починають стріляти північнокорейські військові. Поранений утікач падає в листя, звідки його вже витягують південнокорейські військові.

З важкими пораненнями перебіжчик був терміново евакуйований вертольотом ООН в госпіталь, де йому зробили операцію. Зараз він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.