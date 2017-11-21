Лідер німецьких лівих повідомила про початок кінця «ери Меркель»
Голова німецької партії «Ліві» Кітя Кіпінг повідомила про провал попередніх переговорів про формування нового уряду Німеччини.
Голова німецької партії «Ліві» Кітя Кіпінг повідомила, що провал попередніх переговорів про формування нового уряду Німеччини означає початок кінця «ери» канцлера Ангели Меркель.
«У цю ніч почався кінець ери Меркель», - цитує політика Neue Zürcher Zeitung.
За словами Кіпінг, ситуація, що склалася може стати «історичним моментом для Німеччини і для Європи».
Раніше права партія «Альтернатива для Німеччини» закликала Ангелу Меркель піти у відставку.
У ніч на понеділок, 20 листопада, Вільна демократична партія Німеччини вийшла з переговорів про формування парламентської коаліції з блоком ХДС / ХСС Ангели Меркель і партією «Зелені».