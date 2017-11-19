Біля берегів Іспанії врятовано за останню добу близько 600 біженців

Біля узбережжя Іспанії протягом доби було врятовано близько 600 мігрантів, які намагалися потрапити до країни морем на човнах. Про це з посиланням на іспанських рятувальників і військово-морський флот повідомляє DW.

Як повідомляється, від початку 2017 року до Іспанії прибули човнами понад 17,6 тисячі біженців, у порівнянні з попереднім роком їхня кількість зросла майже втричі. За оцінками Міжнародної організації з питань міграції (МОМ), від початку року берегів Європи дісталися майже 160 тисяч біженців, перетнувши Середземне море. Ще близько трьох тисяч загинули під час небезпечної подорожі. Для порівняння: за аналогічний період минулого року їх було 337 тисяч. Нагадаємо, у рамках дворічного плану, озвученого Європейською Комісією наприкінці вересня цього року, в країнах ЄС має бути розподілено щонайменше 50 тисяч біженців. Утім, поки що держави-члени Євросоюзу зобов'язалися розмістити у себе 34 тисячі біженців із країн Африки та Близького Сходу впродовж наступних двох років.