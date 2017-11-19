Біля берегів Іспанії врятовано за останню добу близько 600 біженців
Мігранти намагалися потрапити до Іспанії на човнах.
Біля узбережжя Іспанії протягом доби було врятовано близько 600 мігрантів, які намагалися потрапити до країни морем на човнах. Про це з посиланням на іспанських рятувальників і військово-морський флот повідомляє DW.
Як повідомляється, від початку 2017 року до Іспанії прибули човнами понад 17,6 тисячі біженців, у порівнянні з попереднім роком їхня кількість зросла майже втричі. За оцінками Міжнародної організації з питань міграції (МОМ), від початку року берегів Європи дісталися майже 160 тисяч біженців, перетнувши Середземне море. Ще близько трьох тисяч загинули під час небезпечної подорожі. Для порівняння: за аналогічний період минулого року їх було 337 тисяч. Нагадаємо, у рамках дворічного плану, озвученого Європейською Комісією наприкінці вересня цього року, в країнах ЄС має бути розподілено щонайменше 50 тисяч біженців. Утім, поки що держави-члени Євросоюзу зобов'язалися розмістити у себе 34 тисячі біженців із країн Африки та Близького Сходу впродовж наступних двох років.