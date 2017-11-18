Є рішення США стосовно продажу Польщі системи Patriot

Уряд Сполучених Штатів офіційно прийняв пропозицію продати Польщі системи протиракетної оборони Patriot. Вартість контракту може перевищувати 10 млрд доларів. Держдепартамент США направив Конгресу офіційне повідомлення про свій намір укласти угоду.

Згідно з документом, Польща планує придбати у СШФ системи протиракетної оборони Patriot в останній конфігурації IBCS, включаючи чотири сучасні радари AN/MPQ-65 та новітні ракети. Пакет також включає тестові снаряди, системи управління вогнем і генератори.

Відповідно до законодавства США, Конгрес повинен бути заздалегідь поінформований про намір експортувати значну кількість зброї. Що стосується країн НАТО, цей період зазвичай становить 15 днів. Якщо Конгрес за цей час не висловить заперечень, транзакція може бути реалізована вже в грудні цього року.

Закупівля американських ракет супроводжується компенсаційною, офсетною пропозицією, деталі якої буде узгоджено шляхом подальших переговорів між Польщею та США, інформує Польське радіо.