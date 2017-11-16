У Мадриді чоловік зі зброєю захопив заручників у банку

Поліція Іспанія взяла в оточення територію навколо банку і намагається встановити зв'язок зі злочинцем, щоб дізнатися його наміри.

Невідомий озброєний чоловік увірвався до одного з відділень банківської конгломерату Bankia в Мадриді і взяв заручників. Про це повідомила газета El Pais.

У даний час поліція оточила будівлю банку. Правоохоронці намагаються встановити зв'язок із загарбником. Також встановлюється число заручників, інформують закордонні ЗМІ.