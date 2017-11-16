Собчак назвала партію, від якої йтиме на президентські вибори

"Я готова стати кандидатом від партії" Громадянська ініціатива" економіста Андрія Нечаєва "за умови, що з'їзд затвердить мою кандидатуру", - сказала Собчак . Про це повідомляє Медуза.

З'їзд партії пройде в кінці грудня.

"Я сподіваюся, що ми зможемо разом серйозно виступити і представити демократичні сили на цих виборах", - сказала телеведуча. Вона також заявила, що партія відповідає її уявленням "про свободу слова, свободу думки, про ті зміни в Росії, які ми всі хотіли б бачити в майбутньому".

Голова партії, економіст Андрій Нечаєв сказав, що "радий" вибору Ксенії Собчак і її штабу, і висловив готовність взяти участь в роботі над її програмою.

Висування від політичної партії дозволить Собчак збирати всього 100 тисяч підписів. Якби вона йшла як самовисуванець, їй би довелося збирати 300 тисяч підписів.

Партія "Громадянська ініціатива" була створена і зареєстрована в 2013 році. Єдина відома людина в цій партії - її голова Андрій Нечаєв. У 1992-1993 рр. Нечаєв був міністром економіки Росії. На виборах депутатів Держдуми в 2016 році Нечаєв балотувався в федеральному списку "Партії зростання" Бориса Тітова.