Держдума Росії дозволила визнавати ЗМІ іноземними агентами

Держдума схвалила в третьому читанні законопроект, що дозволяє визнавати іноземними агентами ЗМІ, які отримують закордонне фінансування, передає кореспондент «Газети.Ru».

Крім того, законопроект передбачає введення позасудового блокування сайтів небажаних організацій.

Раніше повідомлялося, що Держдума прийняла в другому читанні поправки в законодавство, які дозволять визнавати закордонні засоби масової інформації іноземними агентами в Росії.

Законопроект був прийнятий в першому читанні в кінці жовтня, і в другому - 15 листопада.