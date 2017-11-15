Політична криза в Зімбабве закінчилась військовим переворотом

У Зімбабве військові заявили, що вони взяли під варту президента країни Роберта Мугабе і «ситуація в країні вийшла на інший рівень». Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що після «очевидного захоплення» державної телекомпанії ZBC два офіцера в формі «заперечували, що військові захопили владу» і додали, що Мугабе і його сім'я перебувають «в безпечному і надійному місці, їм безпека гарантована».

«Ми націлені тільки на злочинців навколо нього, які скоюють злочини, викликають соціальні та економічні страждання в країні, щоб залучити їх до відповідальності», - заявив головний оратор, якого назвали начальником штабу армії, генерал-майором С. Б. Мойо.

Мойо також заявив, що на «будь-яку провокацію піде відповідна відповідь».

Раніше повідомлялося, що на вулицях Зімбабве було видно військові машини і озброєні солдати, які нападали на перехожих.

Військове втручання відбулось після тижневої політичної кризи, викликаної рішенням Мугабе звільнити свого давнього союзника Еммерсона Мнангагву з посади віце-президента і призначити на цю посаду свою дружину Грейс.

У відповідь воєначальник країни Костянтин Чівенга заявив, що армія відмовляється прийняти звільнення Мнангагви.

15 листопада армія Зімбабве захопила штаб-квартиру ZBC, державного мовника підконтрольного президенту Мугабе.

Як повідомляє Reuters, військові затримали міністра фінансів Зімбабве Ігнатіуса Чомбо.

Чомбо був провідним членом так званої "G40", фракції правлячої партії "ЗАНУ-ПФ", очолюваної дружиною Мугабе Грейс, яка бореться за право змінити 93-річного президента.

Роберт Мугабе перебуває при владі з 1980 року, коли Зімбабве отримала незалежність від Великобританії. Військові побоюються, що відставка віце-президента стане кроком на шляху до передачі влади дружині президента Грейс Мугабе.