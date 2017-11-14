У Туреччині пограбовано 7-зірковий готель колишнього господаря Черкизона

"Семизірковий" готель Тельмана Ісмаїлова Mardan Palace в Туреччині пограбували. Про це повідомляє видання Milliyet. Злочинці винесли з території готелю позолочений паркан і садові предмети декору.

Уточнюється, що готель знеструмили восени за несплату боргів. Сигналізацію після цього відключили. Вартість готелю оцінювалася майже в півтора мільярда доларів. У церемонії відкриття готелю брали участь глави держав і світові зірки кіно і спорту, повідомляють ЗМІ.