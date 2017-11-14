Суд визнав право Вашингтона відмовляти у вїзді громадянам, у яких немає родичів у США

Апеляційний суд в Сан-Франциско дозволив вступу в силу ряду положень міграційного указу президента США Дональда Трампа. Влада країни має право відмовляти у в'їзді громадянам Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі і Чаду, якщо у них немає родичів в Сполучених Штатах. Це рішення прийнято в понеділок, 13 листопада. Подібні обмеження стосуються також громадян КНДР, деяких співробітників уряду Венесуели і членів їх сімей, повідомляє dw.

Тим самим каліфорнійський суд скасував рішення попередньої інстанції. В середині жовтня федеральний суддя в штаті Гаваї напередодні вступу в силу третьої версії міграційного указу Трампа частково блокував його дію, заявивши, що він дискримінує людей через їхню національну приналежність.

Нагадаємо, Трамп підписав нинішній міграційний указ 25 вересня, на наступний день після того, як закінчився термін дії попереднього аналогічного розпорядження.

Найперший міграційний указ був підписаний Дональдом Трампом 27 січня. Після хвилі критики і протестів влада США пом'якшила ряд його положень, і в березні було оновлене розпорядження президента. Однак його дію заблокував федеральний суд на Гаваях. Після скарги Білого дому Верховний суд США відновив дію міграційного указу Дональда Трампа до повного розгляду позову. Уже після закінчення терміну дії указу Верховний суду 11 жовтня відхилив скаргу правозахисників про заборону на в'їзд до Сполучених Штатів громадянам ряду країн.