Число жертв землетрусу в Ірані перевищила 339 осіб

Землетрус потужністю 7,3 бала забрав життя не менше 348 людей, майже 4 тисячі поранено.

Число жертв землетрусу магнітудою 7.3 на кордоні Ірану та Іраку досягла 348 осіб, передає Press TV.

Повідомляється, що ще майже 4 тисячі осіб постраждали. Основна частина постраждалих - жителі Ірану.

Нагадаємо, землетрус на кордоні Ірану та Іраку стався близько десятої години вечора в неділю, 12 листопада. Поштовхи були настільки потужні, що їх відчули у Туреччині, Ізраїлі, Катарі, Пакистані, Лівані та Кувейті.

Найбільше жертв нарахували в місті Сарпол-е Захаб, розташованому в іранській провінції Керманшах. За найсвіжішими даними, там загинуло 236 людей.

Геологічна служба США оцінила потужність землетрусу в 7,3 бала, а епіцентром назвала місто Халабджа в провінції Сулейманія, яка входить до складу курдської автономії в складі Іраку.

Епіцентр знаходився на глибині від 23 до 33 км. Це зовсім близько до поверхні, через це руйнування були такі масштабні. У понеділок сталося також кілька повторних поштовхів.

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