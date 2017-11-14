Число жертв землетрусу в Ірані перевищила 339 осіб
Землетрус потужністю 7,3 бала забрав життя не менше 348 людей, майже 4 тисячі поранено.
Число жертв землетрусу магнітудою 7.3 на кордоні Ірану та Іраку досягла 348 осіб, передає Press TV.
Повідомляється, що ще майже 4 тисячі осіб постраждали. Основна частина постраждалих - жителі Ірану.
Нагадаємо, землетрус на кордоні Ірану та Іраку стався близько десятої години вечора в неділю, 12 листопада. Поштовхи були настільки потужні, що їх відчули у Туреччині, Ізраїлі, Катарі, Пакистані, Лівані та Кувейті.
Найбільше жертв нарахували в місті Сарпол-е Захаб, розташованому в іранській провінції Керманшах. За найсвіжішими даними, там загинуло 236 людей.
Геологічна служба США оцінила потужність землетрусу в 7,3 бала, а епіцентром назвала місто Халабджа в провінції Сулейманія, яка входить до складу курдської автономії в складі Іраку.
Епіцентр знаходився на глибині від 23 до 33 км. Це зовсім близько до поверхні, через це руйнування були такі масштабні. У понеділок сталося також кілька повторних поштовхів.
Стрічка новин
- Парламент підтримав проект Держбюджету на 2018 рік 18:50
- Тетяна Кравченко з серіалу "Свати" розповіла про насильство над нею 18:35
- Кількість жертв Кевіна Спейсі обчислюється вже десятками 18:24
- У Туреччині пограбовано 7-зірковий готель колишнього господаря Черкизона 14:26
- Північна Корея спростила процедуру вїзду для росіян 14:23
- У Мережі йде активне обговорення бійки двох дівчат у Новій Каховці 14:18
- Світовий банк готовий підтримати впровадження медичної реформи в Україні 14:05
- Суд визнав право Вашингтона відмовляти у вїзді громадянам, у яких немає родичів у США 11:10
- Звичайний кіт мало не вбив жінку 10:44
- Чоловік випав з 9-го поверху: встав, піднявся і пішов 10:17