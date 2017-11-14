Литва надасть Україні цифрові телепередавачі

Таке рішення уряд Литви ухвалив минулої середи, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на литовський портал Delfi. За словами голови Центру радіо і ТБ Литви Ряміґіюса Шяріса, Україні передадуть телепередавачі малої потужності. Їх вартість – це 33,5 тисячі євро. Ініціатором передання обладнання є литовське Міністерство транспорту і комунікацій.

«Литва, як ніхто інший, знає важливість вільного слова. Ми повинні підтримувати прагнення України мати можливість поширювати незалежну думку на території Донецька», – сказав міністр транспорту і комунікацій Рокас Масюліс.

За даними видання, Донецька обласна держадміністрація, розташована у Краматорську, в липні звернулася до Литви з проханням допомогти в поновленні трансляцій телебачення і радіо України в Донецькій області. Центр радіо і ТБ Литви у вересні отримав прохання передати обладнання.

Нагадаємо, у 2015 році Литва передала Україні 15 аналогових передавачів різної потужності.