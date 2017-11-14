Пучдемон допускає варіант збереження Каталонії в обіймах Іспанії

Екс-глава Каталонії Карлес Пучдемон в інтерв'ю виданню Die Welt заявив, що розглядає варіант врегулювання кризи в регіоні, при якому Каталонія не стане відділятися від Іспанії.

«Я, виступаючи за незалежність все своє життя, пропрацював 30 років, щоб мати ще один спосіб залишитися прив'язаним до Іспанії», - сказав Пучдемон, не уточнивши, про який саме спосіб йдеться.

Він зазначив, що причина нинішньої ситуації полягає в анулюванні статусу автономії в 2010 році, узгодженому урядами Каталонії і Іспанії.

Раніше повідомлялося, що колишній глава Каталонії закликав ЄС чинити тиск на іспанський уряд.