У Словаччині автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП

У селі Нижній Грабовець у Словаччині 11 листопада сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та автобуса з українцями. Унаслідок зіткнення Mercedes Sprinter та вантажівки (обидва авто на укр. реєстрації) загинув 38-річний чоловік, ще троє людей були травмовані. Про це повідомив директор регіонального управління пожежно-рятувального корпусу в Прешові, передає Zoznam.sk.

Інцидент стався близько 23:00 суботи. Екіпаж вантажівки не постраждав. Натомість у мікравтобусі один чоловік загинув та троє тяжко травмовані, в тому числі водій (Володимир, 1979 р.н.).

Поранених доставлено до лікарні у Вранові та Гуменному.

За даними mukachevo.net, на мікроавтобусі поверталися з роботи у Чехії закарпатські заробітчани. Вантажівка їхала їм назустріч, на ній перевозили електромеханічне обладнання.

Поліція почала розслідування ДТП. Зокрема, вже стало відомо, що у водія вантажівки виявили алкоголь в крові.

Нагадаємо, в жовтні у польському воєводстві Сілезія внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса і вантажного автомобіля один українець загинув і троє зазнали травм.