Американські авіаносці вирушили до берегів КНДР (відео)

ВМС США перекинули три авіаносних групи на чолі з кораблями "Рональд Рейган", "Теодор Рузвельт" і "Німіц" в район Японського моря. Заявлена ​​мета - спільні навчання з Силами самооборони Японії і ВМС Південної Кореї, проте експерти вважають, що переміщення значних сил в регіоні - чіткий сигнал керівництву КНДР, повідомляє Daily Mail.

Фахівці відзначають, що крім кораблів супроводу палубна авіація може стати основною ударною силою США в разі виникнення збройного конфлікту за участю КНДР.

Кожен з кораблів типу "Німіц" несе по 90 літаків і вертольотів різного типу, включаючи винищувачі-бомбардувальники F / A-18, літаки дальнього радіолокаційного виявлення і радіоелектронної боротьби.