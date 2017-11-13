Громадяни України і Білорусі рятують Опольське воєводство

Учні, лікарі та працівники з-за східного кордону Польщі стали неабиякою підмогою Ключборського повіту, що в південно-західній Польщі. Завдяки полякам з України і Білорусі, Ключборк рятується від проблем, що виникають із демографічної кризи, – пояснює голова Ключборського повіту Пйотр Посьпєх.

Ключборський повіт першим у регіоні розпочав пошук учнів до своїх понадгімназійних шкіл у середовищах Полонії в Україні та в Білорусі. Нині на території повіту навчається близько 200-т учнів із-за східного кордону.

Чиновник не приховує також фінансової вигоди від цього рішення, оскільки на кожного учня з-за кордону повіт отримує з державного бюджету субсидію на освіту в такому ж розмірі, як на місцевого учня, збільшену на 8 тисяч злотих (2 тисячі євро) на навчання польської мови.

Якби не учні з України та Білорусі, повіт примушений був би доплачувати до утримання шкіл, а отже, користь від їхньої присутності – очевидна, – наголошує голова повіту Пйотр Посьпєх.

Інші повіти беруть приклад з Ключборка. Наприклад, у сусідньому Олєському повіті число працюючих громадян України впродовж двох років зросло майже вчетверо – до 1100 працівників.

За неофіційною інформацією, на території Опольського воєводства, що налічує 900 тисяч мешканців, нині вчиться або працює близько 100 тисяч громадян з-за східного кордону, інформує Польське радіо.