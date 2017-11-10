Польські банки заманюють українців

Польські фінансові установи відкрили для себе два мільйони потенційних клієнтів і підготували для них спеціальні пропозиції – інформує сьогодні, 10 листопада, видання «Rzeczpospolita».

Банки – це наступна після операторів мобільного зв’язку велика галузь, яка бачить чималий підприємницький потенціал та можливості у щораз більшій групі українців, котрі приїжджають до Польщі. Фінансові установи готують для них спеціальні пропозиції.

Як повідомляє видання, Getin Noble Bank спростив для українців процедуру відкриття банківського рахунку – для цього достатньо закордонного паспорта або посвідки на перебування, також згодом з’явиться мовна підтримка.

Від листопада Credit Agricole також ввів спрощення для українців. Крім того, спеціальну акцію пропонує їм PKO BP, що має в Україні свій банк.

Число гостей зі сходу збільшується. За даними компанії Personnel Service, до кінця цього року буде зареєстровано приблизно 2 мільйони заяв про працевлаштування українців, а наступного року кількість українських працівників досягне трьох мільйонів.

Хоча в масштабах усього польського банківського сектора, що налічує 31 мільйон особистих рахунків, новий ринок може, на перший погляд, здатися не дуже вражаючим, однак він має усі шанси для розвитку – наголошує «Rzeczpospolita».