Кандидат в президенти РФ Собчак підтримала санкції США проти Росії

Кандидат у президенти Російської Федерації Ксенія Собчак заявила, що підтримує санкції США проти Росії. Про це вона сказала в ефірі одного з американських телеканалів, повідомляє DW. Так, Собчак відзначила, що підтримує санкції проти олігархів, пов'язаних з президентом РФ Володимиром Путіним. Разом з тим, вона вважає неправильним, що російські студенти не можуть отримати американські візи. "Це несправедливо по відношенню до них. Чому потрібно карати росіян за політику людини, яку вони не підтримують і яка не дозволяє нам провести чесні вибори...Путін - це не Росія", - заявила вона. За словами Собчак, необхідно розділяти російську владу і звичайних росіян. "Росія відповідальна за ті жахливі міжнародні відносини, які були створені. Ми порушили міжнародне законодавство. Згідно міжнародному праву, Крим належить Україні. Це дуже важливо, і я хочу це підкреслити", - сказала вона.