Якщо українці рвуться до Польщі, то поляки шукають заробітки в інших країнах

За даними найновішого рапорту Work Service на тему трудової міграції поляків, 56 відсотків опитаних заявили, що хоч ситуація на ринку праці в Польщі поліпшується, поляки не будуть повертатися з еміграції. Протилежну думку висловило понад 36 відсотків.

Сильною перешкодою для повернення з еміграції є надалі стійкий розрив в оплаті праці, що схиляє поляків залишитися за кордоном. У Німеччині, наприклад, мінімальна ставка за годину роботи втричі вища, ніж у Польщі.

За даними Головного статистичного управління (GUS) наприкінці 2016 року за межами Польщі перебувало тимчасово понад 2,5 млн жителів країни, тобто майже на 5 відсотків більше, ніж роком раніше. Найпопулярніші напрямки еміграції поляків – це Великобританія, Німеччина, Голландія та Ірландія. Що цікаво, дедалі частіше поляки виїжджають на заробітки до Чехії. Приваблюють, в першу чергу, вищі, ніж у Польщі, заробітки.

Поляки живуть в кредит, а Польща опинилася серед лідерів заборгованих країн. Споживчий кредит має сьогодні 8 мільйонів осіб. За гроші позичені минулого року, можна було б придбати сто дрімлайнерів. Аналіз економістів показує, що від початку 2015 року борг населення за споживчими кредитами збільшився на 20 відсотків, і ця тенденція є загальною по всій Європі. Польща лідирує у рейтингу країн, у яких заборгованість населення зростає найшвидше. Під цим поглядом випереджає Німеччину та Францію. Натомість Польщу випереджають Естонія і Словаччина. Незаперечним же лідером є Італія, де спостерігається справжній кредитний бум, повідомляє Польське радіо.