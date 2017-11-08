ЗМІ: міністр CША завищив свої доходи на $ 2 млрд, щоб потрапити в рейтинг Forbes

Міністр торгівлі США Уілбур Росс завищив розмір свого стану на $ 2 млрд, щоб потрапити в рейтинг журналу Forbes. Про це повідомляється на сайті Forbes.

Як стало відомо, в 2016 році капітал Росса оцінювався в $ 2,9 млрд. Однак після того, як він отримав місце роботи в адміністрації президента США Дональда Трампа, офіційні дані розсекретили вартість його активів - вони склали менше $ 700 млн.

У свою чергу міністр розповів, що більше $ 2 млрд його капіталу знаходяться в сімейних трастf[. Надати інформацію про трасти Росс відмовився, пославшись на конфіденційність інформації.

«Після місяця ретельної перевірки інформації Forbes впевнений, що знайшов відповідь: ці гроші ніколи не існували. Стає зрозумілим, що Росс брехав нам», - заявили у виданні.