В Італії на узбережжі виявлено тіла 26 зґвалтованих дівчат

В Італії на узбережжі виявлено тіла 26 зґвалтованих дівчат

Все сталося в італійському містечку Солерно.

Джерело: Відомості

У морі біля узбережжя Італії в човні мігрантів і поряд з ним знайшли тіла 26 дівчат 14-18 років, яких, імовірно, могли зґвалтувати і вбити під час шляху від африканського узбережжя. Подробиці інциденту не повідомляються. Про це повідомляє BBC.

Тіла 23 із загиблих знаходилися в самому човні, тіла ще трьох знайшли за бортом. Всього в човні було 64 людини. Людей виявило іспанське військове судно «Кантабрія», яке доставило врятованих на берег.

Відзначається, що всього врятували 375 мігрантів. Практично всі є африканцями з Нігерії, Сенегалу, Гани, Гамбії і Судану.

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