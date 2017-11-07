Єжи Тарґальський: Це не так, що поляки можуть усе, а українці мають мовчати і все приймати

Політолог і публіцист доктор Єжи Тарґальський у розмові з Луізою Доленґовською з порталу fronda.pl висловився на тему польсько-українських взаємовідносин.

За його словами, взаємини між Польщею та Україною не мають ніяких шансів на поліпшення, позаяк поляки хочуть певної «війни» з Україною, тобто хочуть собі надолужити відчуття поразки у суперництві з німцями, та виявити свою перевагу над Україною.

По-перше не буде ніякого польсько-українського порозуміння поки поляки не визнають, що УПА - так, скоїла геноцид на Волині, але УПА також протягом 15 років боролася з совєтами за незалежність України, а з іншого боку - поки українці не визнають, що УПА боролася 15 років з совєтами за незалежність України, але раніше скоїла на Волині геноцид. І це основа, – вважає Єжи Тарґальський.

Тим часом, оскільки ні поляки, ні українці не хочуть цього визнати, а отже, в історичній площині є конфлікт. Натомість, у політичній площині конфлікт у тому, що українці перспективнішим союзником, важливішим ніж Польща, вважають Німеччину. Звичайно, найважливішим союзником для України є США, українці це знають, проте тут ідеться про союзника другого за чергою.

Єжи Тарґальський вказує, що Німеччина, певною мірою, є союзником обмеженим, Польща, натомість, - це перспективний союзник, оскільки в інтересі Польщі є Україна незалежна від Росії. Тим часом в інтересі Німеччини Україна має залишатися німецько-російським кондомініумом.

У Польщі спостерігаємо за масштабним розкручуванням спіралі ненависті до українців та України. Відповідальність за це несуть два кола – кресові середовища і неоендеки та російська агентура, - вказує Тарґальський.

Нині кожен політик та кожен журналіст, який хоче здобути популярність, грає на антиукраїнських нотах. Розпочато боротьбу за виборчі голоси, популярність, гроші, - все через ескалацію ненависті до України, - говорить політолог.

Єжи Тарґальський наводить приклад останніх днів: якщо міністр закордонних справ Ващиковський відчув, що його можуть замінити на посаді, негайно використав антиукраїнську риторику, все на те, щоб здобути популярність.

Очевидно, російська агентура працює також на українській стороні, чого найкращим прикладом є організація Свобода. Там теж ми спостерігаємо такий же механізм, - вказує.

Публіцист наголошує, що активісти партії Право і справедливість дедалі частіше вбачають в актиукраїнській риториці засіб для здобуття голосів виборців. Переможуть ті, хто сильніше вдарить в українців. Партія Право і справедливість – одна з відповідальних за такий стан речей, оскільки не реалізувала жодної розумної політики, і не намагалася покласти край антиукраїнським скандалам у Польщі.

Єжи Тарґальський наводить різні приклади, зокрема справу з демонтажем пам’ятника воїнам УПА в Грушовичах. Наводить теж останні заяви міністра Ващиковського про список українців, яким буде заборонено в’їзд на територію Польщі.

Це не так, що поляки можуть усе, а українці мають мовчати і все приймати, бо поляки мають рацію, бо УПА вбивала на Волині, – наголошує Єжи Тарґальський.

Заяву Ващиковського називає безглуздою, криком розпачу, аби тільки залишитися на посаді голови МЗС. І додає, що в такій ситуації треба очікувати симетричних дій з боку України та загострення конфлікту.

Польський політолог підкреслює, що в Польщі є нині два мільйони українців, натомість з боку уряду немає жодних дій, які дозволили б розвинути цей потенціал. Ці два мільйони українців пішли під опіку різноманітних установ пов’язаних із виданням «Gazeta Wyborcza», які весь час наголошують на антиукраїнськості нинішнього уряду. Це пропаганда – наголошує Тарґальський. З одного боку пропаганда антиурядова скерована до українців, з іншого аукціони самих діячів ПіС, чи вони більш антиукраїнські ніж неоендеки.

Отже, перший крок у всьому - це почати впливати на українців у Польщі через засоби масової інформації українською мовою, - це найголовніше – вказує Єжи Тарґальський.

Нам потрібно визначитися, чого ми хочемо від українців, бо, якщо ми будемо готуватися до виборів шляхом посилення антиукраїнських гасел, то така східна політика не має сенсу.

Без відповідної політики, польсько-український конфлікт буде загострюватися. Росія на цьому користатиме і найближчим часом треба у Польщі сподіватися польсько-українських сутичок, проте їх не викликатимуть ні українці, ні поляки. Уряд не буде цьому протидіяти, побоюючись втрати виборчих голосів.

Перш ніж почнемо критикувати Україну, наведімо порядок у себе, – закликає Єжи Тарґальський.

Політолог додає, що президент Анджей Дуда повинен поїхати в грудні з візитом до України, але цьому повинно передувати визначення політики Польщі стосовно України, оскільки крики, що «ми покажемо українцям», нічого не принесуть, ну, хіба що ми хочемо мати тут конфлікт. І Росія лише чекає на те, щоб ми попросили її про посередництво.

Публіцист попереджає, що вже трапилися перші антиукраїнські інциденти, і додає, що їх може бути більше. Це перший наслідок відсутності дій, і може бути набагато гірше, якщо надалі спостерігатимемо за толерантним ставленням до сіяння ненависті щодо українців.