У Польщі викрили злочинну групу, яка займалася контрабандою людей

Співробітники поліції з відділу Центрального слідчого бюро у місті Зелена Ґура разом із прикордонниками Надожанського відділу Прикордонної служби виявили організовану злочинну групу. Слідчі підозрюють її учасників у організуванні незаконного переміщення іноземців до країн Західної Європи.

За зібраною інформацією, група діяла з 2015 року. Слідчі встановили, що осіб перевозили контрабандою на підставі сфальшованих документів. Було затримано 5 чоловіків, серед них двох громадян Росії. Щодо останніх Районний суд міста Познань застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового тримання під вартою, щодо решти зловмисників — поліцейський нагляд та майнову поруку.

Зараз слідчі дії продовжуються, правоохоронці не виключають чергових затримань, повідомляє Польське радіо.