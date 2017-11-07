Американці назвали терміни створення гіперзвукової зброї

Експерт ВВС США Джеффрі Захаріас впевнений, що створення такої зброї потребує десятиліть безперервного технологічного розвитку, інформують закордонні ЗМІ.

Захаріас зазначив, що надзвуковий безпілотний літальний апарат буде випущений не раніше ніж через 30 років.

Приблизно в цей же час будуть готові до використання і гіперзвукові платформи для запуску ракет.

Крім того, експерт зазначив, що прогрес двигунобудування, достатній для прийняття на озброєння таких апаратів, може бути досягнутий протягом двох-трьох десятиліть, а гіперзвукові ракети США можуть прийняти на озброєння вже в 2020-х роках.